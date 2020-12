Milan: terapie per Ibrahimovic, recuperato Kjaer, tentativo per Castillejo

VERSO BENEVENTO

Ultimo dell'anno con allenamento e partitella per il Milan: la squadra rossonera ha sfidato la Primavera prima del brindisi negli spogliatoi assieme alla dirigenza, presenti Gazidis, Maldini e Massara. Ibrahimovic prosegue nel suo programma di recupero con le terapie, pienamente ristabilito Kjaer mentre per Benevento lo staff medico proverà a recuperare Castillejo, che contro la Lazio aveva accusato un indurimento al flessore.

Contro la squadra dell'ex Inzaghi, i rossoneri saranno privi sicuramente di Ibra (la lesione è sostanzialmente guarita ma si va con i piedi di piombo per evitare ricadute: salterà anche la Juve, possibile rientro contro il Torino tra il 9 e 12 gennaio nella doppia sfida tra campionato e coppa Italia, ci sarà sicuramente contro il Cagliari il 18), Bennacer, Gabbia e Saelemaekers ma Pioli conserva la speranza di riavere almeno Castillejo per dare un'alternativa in più ai tre dietro Leao.

Buone notizie per la difesa, che riavrà Kjaer, assente dal 6 dicembre per una lesione al retto femorale della gamba destra.

LA FESTA NEGLI SPOGLIATOI