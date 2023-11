Milan, tegola Leao: c'è lesione. Buone notizie per Calabria

INFERMERIA ROSSONERA

L'attaccante portoghese si è procurato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, i tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni. Per Calabria invece un problema di entità più lieve

Dopo gli infortuni accusati durante la partita di ieri contro il Lecce, Rafael Leao e Davide Calabria hanno svolto questa mattina gli esami strumentali del caso per capire la reale entità dei rispettivi problemi muscolari e per Stefano Pioli non arrivano affatto buone notizie. L'attaccante portoghese si è procurato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra che non gli permetterà di rispondere alla convocazione della sua nazionale, i tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni ma molto probabilmente salterà la gara contro la Fiorentina alla ripresa del campionato (quando mancherà anche Giroud). Per Calabria invece un problema di entità più lieve, il terzino azzurro ha accusato un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro. Sono state escluse lesioni, ma anche lui non risponderà alla chiamata di Spalletti.

Per quanto riguarda Leao, che a Lecce aveva dichiarato "Mi sono fermato subito", lo stop dovrebbe essere approssimativamente di un paio di settimane quindi il portoghese è in forte dubbio per la sfida ai viola ma la speranza di tutto l'ambiente è quella di recuperarlo per la sfida del 28 novembre al Borussia Dortmund, che sarà decisiva per il futuro europeo del Milan. Calabria invece dopo la sosta dovrebbe essere a disposizione.