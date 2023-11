Milan in ansia per Leao: problema muscolare a Lecce

GRANA PER PIOLI

Il portoghese è uscito dal campo dopo nemmeno dieci minuti di gioco a causa di un risentimento al flessore destro: "Mi sono fermato subito". Affaticamento per Calabria

© Getty Images E' durata meno di dieci minuti la partita di Rafa Leao a Lecce. L'attaccante del Milan, infatti, ha accusato un problema muscolare alla coscia destra subito dopo uno scatto. Il portoghese ha immediatamente lasciato il campo e al suo posto è entrato Okafor. Una grana per Pioli, che rischia di perderlo per non poco tempo. La speranza dei rossoneri è che Leao non abbia peggiorato la situazione correndo sulla gamba infortunata. "Mi sono fermato subito", ha risposto il portoghese al suo tecnico al momento della sostituzione.

Vedi anche Lecce Serie A: Lecce-Milan 2-2, i rossoneri scappano ma si fanno riprendere in 3' I primi esami hanno evidenziato un risentimento al flessore destro. Quasi sicuramente Leao non sarà a disposizione per gli impegni della sua nazionale, ma almeno la sosta permetterà allo staff medico del Milan di iniziare subito le cure per rimetterlo a disposizione di Pioli il più presto possibile.

Guai anche per Davide Calabria, uscito per un affaticamento flessore sinistro. Entrambi, comunque, faranno una risonanza prima di rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali.