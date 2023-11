Giroud rischia la stangata: quattro giornate di stop, il regolamento è cambiato 

Piove sul bagnato al Milan. Pioli, che deve già fare i conti con una classifica divenuta tutt'altro che entusiasmante, rischia di perdere a lungo Olivier Giroud. Precisamente per quattro giornate dopo il rosso rifilatogli da Abisso nei minuti finali di Lecce-Milan. Se il comportamento del francese, che ha ricevuto una espulsione diretta, sarà giudicato come "particolarmente irriguardoso verso l’arbitro" allora la possibilità di uno stop di quattro partite diventerà assai concreto. Molto dipenderà quindi dal referto del fischietto Abisso, nel mirino poi per il gol annullato a Piccoli.