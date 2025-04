Milan, il rinnovo di Theo Hernandez torna un tema caldo

Un chiaro messaggio di apertura che testimonia la voglia del club di arrivare a un accordo definitivo, anche perché il giocatore è in scadenza nel 2026 e il Milan non può permettersi di perdere un altro top player a parametro zero. La volontà del ragazzo è un elemento molto importante e ora il suo rinnovo torna ad essere una priorità per il club, che internamente sta studiando l’offerta che ritiene più giusta per andare avanti insieme considerando i tanti punti di questa trattativa: la scadenza vicina, le prestazioni quanto meno altalenanti e il valore sul mercato. “Non siamo così lontani” ha assicurato Moncada, che ha parlato anche della situazione che riguarda Abraham e Saelemaekers: “Sono contento per lui. Con la Roma sono due operazioni diverse, due prestiti molto diversi. Dobbiamo parlare a fine stagione, niente di più“.