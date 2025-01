Milan: lesione al bicipite femorale per Thiaw, solo affaticamenti per Pulisic e Morata

Contro la Juve ad ogni modo Morata non sarà a disposizione perché è squalificato, mentre per quanto riguarda Pulisic a Milanello la situazione verrà monitorata giorno dopo giorno, ma in questo momento è lecito pensare che il giocatore rimarrà in dubbio fino all'ultimo. Per il big match con i bianconeri, dunque, Conceicao davanti dovrebbe affidarsi ad Abraham. Se l'americano non dovesse farcela a recuperare in tempo e a dare garanzie sulle sue condizioni, al'Allianz Stadium dovrebbe toccare invece a Jimenez.