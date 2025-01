Rashford-Milan, sono ore cruciali. Jovic tratta con due squadre

Rashford-Milan: adesso o mai più. Dopo l'incontro con l'entourage e i contatti proficui tra club, è attesa la risposta di Marcus ai rossoneri. Il fratello-agente dell'inglese in questi giorni terrà un summit con lo United: nell'occasione dovrebbe comunicare agli inglesi la decisione presa dal 27enne in merito al suo futuro. Il progetto del Milan lo stuzzica, ma in corsa ci sono anche Borussia Dortmund e Barcellona. In Via Aldo Rossi si aspettano di chiudere a stretto giro di posta il capitolo Rashford, nel bene o nel male. Anche perché c'è una certa fretta: l'attacco del Milan, complice l'ennesimo stop di Pulisic, va a rilento.