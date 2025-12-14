Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bologna, Italiano: "Dentro la partita fino al rosso, perso per una palla inattiva"

14 Dic 2025 - 23:27
© italyphotopress

© italyphotopress

"Per me siamo stati dentro questa partita, persa per una palla inattiva. In 10 si è complicato tutto, ma fino a quel momento c'eravamo. Meno qualitativi del solito, ma grandi meriti alla Juve e in questo trittico di partite un po' di fatica è venuta fuori. La perdiamo, ci dispiace ma il nostro cammino continua con la presenza nella Supercoppa e di questo siamo orgogliosi". Così Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn dopo il ko del Dall'Ara contro la Juventus: "Dovevamo essere un po' più veloci nell'andare ad isolare Cambiaghi e Orsolini. Se sei lento, ripristinano la linea a 5 e non è facile - ha spiegato il tecnico - Su queste palle in profondità si può andare anche un minimo in difficoltà, ma di solito riusciamo a leggerle bene. Heggem non è riuscito a prendere la palla e lì un po' la partita l'abbiamo abbandonata. Bisogna fare attenzione a tutte le situazioni e tecnicamente non siamo stati puliti come in altre partite. Ci può stare, abbiamo partite su partite e l'abbiamo preparata in allenamento. Non è un alibi, ma essere sempre brillanti non è semplice e rimanere nella partita è un merito". 

Ultimi video

01:25
Esame Cagliari per la Dea

Esame Cagliari per l'Atalanta

01:48
Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"

Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"

01:10
Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

01:11
Fiorentina-Verona 1-2: gli highlights

Fiorentina-Verona 1-2: gli highlights

01:15
Bologna-Juventus 0-1: gli highlights

Bologna-Juventus 0-1: gli highlights

01:12
Genoa-Inter 1-2: gli highlights

Genoa-Inter 1-2: gli highlights

01:12
Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

02:23
DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

01:10
MCH IL CLASSICO D'OLANDA MCH

Il classico d'Olanda non delude: risorge l'Ajax, 2-0 al Feyenoord

00:11
DICH GASPERINI PER SITO 14/12 DICH

Gasperini aspetta il Como: "Importante, non determinante"

00:21
MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

00:24
MCH MUSLERA EROE ESTUDIANTES 14/12 MCH

Argentina, Muslera insuperabile su rigore

01:19
MCH ESTUDIANTES VINCE CAMPIONATO CLAUSURA MCH

Argentina, è Muslera l'eroe dell'Estudiantes campione del Clausura

00:57
dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

02:30
allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

01:25
Esame Cagliari per la Dea

Esame Cagliari per l'Atalanta

I più visti di Calcio

MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

Milan, che festa

Milan, che festa

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:39
Kelly e il ritorno in campo di Bremer: "Importante averlo di nuovo con noi"
23:36
Cabal: "Felice per la squadra. Spalletti vuole tanto e sa che posso darlo"
23:27
Bologna, Italiano: "Dentro la partita fino al rosso, perso per una palla inattiva"
21:28
Roma-Como, i convocati di Fabregas
21:25
Genoa, De Rossi: "Fatto una partita degna"