Bologna, Italiano: "Dentro la partita fino al rosso, perso per una palla inattiva"

"Per me siamo stati dentro questa partita, persa per una palla inattiva. In 10 si è complicato tutto, ma fino a quel momento c'eravamo. Meno qualitativi del solito, ma grandi meriti alla Juve e in questo trittico di partite un po' di fatica è venuta fuori. La perdiamo, ci dispiace ma il nostro cammino continua con la presenza nella Supercoppa e di questo siamo orgogliosi". Così Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn dopo il ko del Dall'Ara contro la Juventus: "Dovevamo essere un po' più veloci nell'andare ad isolare Cambiaghi e Orsolini. Se sei lento, ripristinano la linea a 5 e non è facile - ha spiegato il tecnico - Su queste palle in profondità si può andare anche un minimo in difficoltà, ma di solito riusciamo a leggerle bene. Heggem non è riuscito a prendere la palla e lì un po' la partita l'abbiamo abbandonata. Bisogna fare attenzione a tutte le situazioni e tecnicamente non siamo stati puliti come in altre partite. Ci può stare, abbiamo partite su partite e l'abbiamo preparata in allenamento. Non è un alibi, ma essere sempre brillanti non è semplice e rimanere nella partita è un merito".