Milan: serve la grinta da rimonta dal 1', tanto lavoro da fare per Conceiçao

Gli errori, come sempre, non mancano e la lucidità latita dalle parti rossonere tanto da rischiare il nuovo capitombolo. Eppure, nonostante le scelte sbagliate, Conceiçao riesce a evitare un'altra nottataccia. Sì, perché l'11 mandato in campo non è di certo il migliore e sono anzi le scelte dalla panchina a salvare la baracca. Reijnders e Pulisic finalizzano, sì, ma con gli ingressi di Joao Felix, Jimenez, Fofana e Abraham è cambiato l'atteggiamento. Tanto da portare alla quarta rimonta con successo nell'era Conceiçao. Non di certo un vanto se ti chiami Milan, ma una soddisfazione non di poco conto in una stagione che rischia di vedere i colori rossoneri finire fuori dalla zona Europa.