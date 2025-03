Serie A, Milan-Como 2-1: Pulisic e Reijnders regalano la vittoria in rimonta

LE STATISTICHE OPTA

⦁ Dall'arrivo in panchina di Sergio Conceicao a inizio 2025, solamente il Bologna (15) ha guadagnato più punti da posizione di svantaggio rispetto al Milan (12) nei cinque principali campionati europei in corso.

⦁ Solamente il Bologna (16) ha guadagnato più punti da posizione di svantaggio rispetto al Milan (15) in questo campionato: 15, mai così tanti per i rossoneri in un singolo torneo di Serie A dal 2021/22, anno della conquista dell’ultimo scudetto (16 in quel caso).

⦁ Solamente Venezia (24), Southampton e Valencia (23 ciascuna) hanno perso più punti da situazione di vantaggio rispetto al Como (22) in questa stagione nei cinque principali campionati europei.

⦁ Tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol e fornito almeno cinque assist in questa stagione nei cinque principali campionati europei, solamente Lamine Yamal (classe 2007 - cinque gol, 11 assist) è più giovane di Nico Paz (classe 2004 - sei gol, cinque assist).

⦁ Christian Pulisic (nove gol, sei assist) è il centrocampista che ha preso parte a più gol in questo campionato di Serie A (15).

⦁ Christian Pulisic ha segnato nove gol in questo campionato e solamente nel 2023/24 con il Milan (12) ha fatto meglio in una singola stagione nei cinque principali campionati europei.

⦁ Tijjani Reijnders ha sia segnato un gol che fornito un assist nella stessa partita per la prima volta in carriera nei 10 principali campionati europei.

⦁ Solamente il Brentford (tre - Bryan Mbeumo, Yoane Wissa e Mikkel Damsgaard) conta più centrocampisti che hanno preso parte a più di 10 gol rispetto al Milan in questa stagione nei cinque principali campionati europei: due (15 Christian Pulisic 9G 6A, 12 Tijjani Reijnders 9G 3A).

⦁ Tutti e tre i gol segnati in questo campionato da Lucas Da Cunha sono arrivati in trasferta: tra i centrocampisti stranieri solamente Christian Pulisic (cinque) e Scott McTominay (quattro) contano più reti in gare esterne nella Serie A in corso.

⦁ Il Milan ha vinto quattro partite di fila contro il Como in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra il 1951 e il 1952.

⦁ Il Milan ha vinto quattro partite casalinghe di fila contro il Como per la prima volta in Serie A.

⦁ Solamente Atalanta (nove) e Roma (otto) hanno segnato più gol dalla distanza del Como (sette) in questo campionato.

⦁ Nella sfida contro il Como Rafael Leão ha raggiunto quota 250 presenze con il Milan considerando tutte le competizioni.

⦁ Dele Alli è tornato a disputare una partita in campionato per la prima volta dal 26 febbraio 2023 (vs Antalyaspor con la maglia del Besiktas in Turkish Super Lig).

⦁ Dele Alli è stato espulso per la prima volta in carriera in una partita di campionato.