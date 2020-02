Milan, senti Lapadula, "Non credo alla maledizione della 9, pagherei per indossarla ancora"

Gianluca Lapadula non è scaramantico. E la famigerata "maledizione della 9 del Milan" non lo scalfisce affatto. "Non credo alla maledizione di quella maglia, ed è inutile sottolineare quanto pesi indossarla. - ha spiegato l'attaccante del Lecce -. Quando giochi per il Milan, la maglia è pesante a prescindere dal numero che hai scelto". "Anzi, sono certo di una cosa: se un giorno il Milan mi rivolesse in squadra, pagherei pur di tornare a vestire la 9", ha aggiunto, parlando della sua avventura in rossonero.