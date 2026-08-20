Milan sempre più targato Cardinale: il proprietario di nuovo a Milanello e poi a Torino per l'esordio
Il numero uno del club rossonero non mancherà allo stadio Olimpico Grande Torino per la prima di Serie A, domani nel centro sportivo per colloqui individuali coi giocatori
Gerry Cardinale e il suo Milan, è proprio il caso di dirlo. L'estate 2026 ha confermato un cambio di marcia da parte del proprietario del club rossonero, sempre più interessato e coinvolto dalle sorti sportive e non solo economiche della società.
Il numero uno di RedBird è pronto a presentarsi di nuovo a Milanello nella giornata di domani, venerdì 21 agosto, per stare vicino alla squadra in vista all'esordio in campionato di domenica sera a Torino. Come anticipato nelle scorse settimane, Cardinale sarà presente anche alla gara dello stadio Olimpico Grande Torino per seguire da vicino la squadra nella prima di Serie A.
Prima ancora della partenza direzione Piemonte, per il proprietario rossonero sono previsti colloqui individuali con i big della squadra, per avere un campione dell'umore dello spogliatoio e per provare a indirizzare subito al meglio la nuova stagione sul campo.
Non è escluso che si parli anche di mercato, considerato il filo diretto tra lo stesso Cardinale, i dirigenti e anche l'allenatore Ruben Amorim. Nelle scorse settimane, proprio da un incontro col tecnico erano stati definiti i calciatori fuori dal progetto sportivo, tra cui Tomori, Nkunku e Fofana, mentre è da valutare la situazione relativa a Rafa Leao.
In entrata, dopo l'ufficialità di Moreira, la priorità sembra quella relativa a un difensore centrale: contatti con il Manchester City per Ruben Dias, mentre è sempre aperta la pista legata al pupillo di Amorim, Goncalo Inacio dello Sporting Lisbona.