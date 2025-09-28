Milan, Scaroni: "Sono fiducioso, il Consiglio Comunale varerà un nuovo stadio per Milano"

Il presidente rossonero: "
A pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Napoli, Paolo Scaroni ha parlato della questione nuovo stadio e non ha nascosto un certo ottimismo per la decisione definitiva che verrà presa nella giornata di lunedì. "Domani è la fine, mi auguro, di un lungo percorso che io, in particolare, ho iniziato tanti anni fa - ha spiegato il presidente del Milan ai microfoni di Dazn -. Credo che domani il Consiglio Comunale prenderà una decisione saggia e varerà un nuovo, bellissimo, stadio per Milano, per i due club, per il calcio italiano, per le coppe. È un passaggio fondamentale che mi auguro domani avverrà".
Sulle due proprietà di Milan e Inter. "Per quanto riguarda il Milan è molto semplice, il Milan è di proprietà di RedBird che è di proprietà del signor Gerry Cardinale, che si presenta spesso e che conosciamo un po' tutti. Il tema della trasparenza francamente non riesco a capirlo - ha aggiunto Scaroni -. Per quanto riguarda l'Inter parleranno loro, non so cosa abbia detto Marotta ma mi sembra una situazione analoga alla nostra. Siamo fiduciosi, perché se dovessero sollevarsi problemi perderemmo tutti. Perderebbero le squadre, perderebbe Milano, perderebbe l'Italia e perdererebbe il calcio italiano. Non vedo bene chi si potrebbe prendere la responsabilità di creare un danno di questo tipo".
