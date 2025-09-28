Logo SportMediaset
Calcio
NUOVO STADIO

San Siro, l'appello di Marotta: "Lunedì occasione unica. Confido nel buon senso della classe politica milanese"

Il presidente dell'Inter alla vigilia del consiglio comunale decisivo: "Serve uno stadio all'altezza della città e dei due club milanesi"

28 Set 2025 - 11:32
© Getty Images

© Getty Images

Lunedì si decide il futuro di San Siro! Dopo le enormi difficoltà incontrate nella discussione in Consiglio Comunale, nella seduta di giovedì 25 settembre si è raggiunto il numero legale per approvare il testo della delibera, fissato a venticinque consiglieri presenti. Una piccola vittoria per il sindaco Sala e la sua giunta che possono così guardare con più fiducia alla votazione definitiva di domani, 29 settembre, quando basterà avere la presenza di quindici consiglieri in aula per puntare a ottenere una maggioranza semplice che chiuda definitivamente i giochi.

Una seduta storica, in caso di approvazione definitiva, si procederà con ogni probabilità al quasi totale abbattimento di San Siro che sarà sostituito da una nuova struttura sempre in zona con tanto di riqualificazione del quartiere: "Domani è una giornata importante peri club milanesi, ma lo è ancor di più per la città di Milano" ha dichiarato il presidente dell'Inter Beppe Marotta attraverso le colonne de Il Sole 24. "Il dibattito che c'è stato nelle ultime settimane penso abbia contribuito a far prendere pienamente coscienza della situazione. L'attuale San Siro, per quanto sia nel cuore di tutti noi, non è più in grado di soddisfare le molteplici esigenze del calcio di oggi e di domani. Molti servizi anche essenziali non sono più all'altezza del nome della città e dei due club che Milano ospita. Ribadisco, confido nel buon senso della classe politica milanese perché sappia cogliere un'occasione unica, che non si è forse mai verificata: non solo infatti i due club sono disponibili e desiderosi di fare questo investimento, ma anche le proprietà sono pronte a sostenere l'investimento per la costruzione del nuovo stadio e la risistemazione del quartiere. I nomi degli architetti coinvolti sono la testimonianza tangibile di quest'impegno".

