Milan, Scaroni: "Nuovo stadio, fra due mesi la risposta"

le dichiarazioni

Il presidente rossonero sul futuro impianto e non solo: "E' un cantiere in corso. Problemi con InvestCorp? Ci sono due offerte"

Il progetto per la realizzazione del nuovo stadio del Milan "è un cantiere in corso". É ottimista il presidente rossonero Paolo Scaroni, che precisa anche che il nuovo impianto sorgerà "a Milano o nella grande Milano". Aggiunge inoltre che "è in corso una consultazione pubblica, che stiamo portando avanti: in un paio di mesi sarà finito questo processo".

Sulla controversa questione della cessione del club il presidente non si sbottona: "Non so di critcità con InvestCorp, mi risulta che ci sono due offerte e ci vuole del tempo per completare il perimetro dell'offerta, capirle bene e per compararle". Non chiarisce quindi l'improvviso congelamento della trattativa con il fondo del Bahrein e la conseguente accelerazione della proposta di RedBird. Scaroni scansa le domande e precisa: "Non sono l'interlocutore giusto, sono solo l'oggetto dell'offerta. Non è un processo che riguarda il Milan, io non me ne occupo neanche un minuto".