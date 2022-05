Classifica recuperi da svantaggio: Milan e Inter in cima. Male Roma, Napoli e Fiorentina

la classifica

I punti raccolti in questa situazione restituiscono il quadro di come una squadra reagisce alle situazioni di svantaggio, dato importante in questo finale di campionato

La classifica dei punti in situazione di svantaggio vede nelle prime tre posizioni le due milanesi. Non è un dato da poco, aver la capacità di recuperare la partita anche quando non parte nel verso giusto descrive il carattere combattivo e la capacità di rialzarsi di una squadra. Inter e Milan occupano, ripesttivamente il primo e il terzo posto. In due delle ultime tre il Milan (contro Lazio e Verona) si è trovato nella scomoda posizione di dover ribaltare il risultato e in entrambe ce l'ha fatta. Non è poco se rapportato al fatto che il Diavolo è la squadra andata meno volte in svantaggio quest'anno (12). Insomma, quando ci va, spesso riesce a recuperare, totalizzando 16 punti in questa classifica. L'Inter è prima a 22 con, però, due partite in più dei cugini iniziate in svantaggio. Si può perciò dire che hanno un rullino di marcia, in queste situazioni, molto simile. Ciò può rappresentare una caratteristica fondamentale nella corsa scudetto, dove ogni gol pesa di più e la capacità di ribaltare il risultato vale, almeno moralmente, doppio. Getty Images

La seconda classificata è la Lazio. Con negli occhi ancora la partita di La Spezia, la squadra di Sarri ha abituato i suoi tifosi a rimonte al cardiopalma. Per ben 20 volte i biancocelesti sono stati costretti a inseguire gli avversari. Totalizzando la ragguardevole cifra di 18 punti in queste gare. Bene anche Juventus: andata in svantaggio 15 volte è riuscita a racimolare 16 punti. L'Atalanta ha totalizzato gli stessi punti dei bianconeri, ma raccolti in due partite in più.

Le squadre andate più volte in svantaggio, come prevedibile, sono quelle di fondo classifica Cagliari (27), Genoa (24), Sampdoria (25), Salernitana (27), Venezia (31). Il migliore è il Cagliari tra queste: riuscito a totalizzare comunque 12 punti da queste situazioni. Al contrario della Samp, fanalino di coda con 6. Male anche la Roma, nelle 16 partite iniziate in svantaggio ha totalizzato solo 10 punti. Il Napoli solo uno in più, ma essendo abituati a gestire i vantaggi, perché, come il Milan, è andato in svantaggio solo 12 volte, il record migliore del campionato.

Un dato interessante è quello sulla Fiorentina di Italiano. Il buon piazzamento in classifica è frutto di partite in cui i viola vanno in vantaggio, perché in caso di svantaggio (17 volte), i gigliati hanno il secondo record peggiore dell'intera lega (solo la Samp è più indietro), con la miseria di sei punti totalizzati.