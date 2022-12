Milan, Scaroni: "Abbiamo obiettivi ambiziosi e li raggiungeremo anche nel 2023"

MILAN

Il presidente rossonero: "RedBird ci sta dando un aiuto importante"

© ipp "Abbiamo obiettivi ambiziosi. Non lo dico io, lo dice Stefano Pioli, lo dice Paolo Maldini. Ma tutti al Milan, anche Frederic Massara. Quando vedo chi lavora al Milan, io sono convinto che gli obiettivi ambiziosi che abbiamo li raggiungeremo anche nel 2023. Sono fiducioso che a Natale 2023 vi dirò ancora che è stato un altro anno meraviglioso per il Milan come il 2022". Il presidente rossonero Paolo Scaroni guarda con grande fiducia al futuro.

Vedi anche Calcio Milan, Pioli: "Il mercato? Recuperare gli infortunati. Gennaio e febbraio determinanti"

Sul passaggio della società da Elliott a RedBird. "Sta procedendo in maniera molto efficiente, perché il nuovo azionista è competente e appassionato. Due caratteristiche chiare che ci servono - ha detto Scaroni a Casa Milan - Ci sta dando un apporto importante perché ha competenze che noi non avevamo. Gli Usa sono un passo avanti rispetto a noi sullo sport. Il passaggio sta andando bene, conservando sempre quanto di buono ha fatto Elliott negli anni scorsi. Se il Milan, oggi, è quello che è lo deve all'azionista Elliott, che ha portato fuori il Milan dal pozzo nero in cui eravamo finiti".