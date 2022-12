Milan, Pioli: "Il mercato? Recuperare gli infortunati. Gennaio e febbraio determinanti"

MILAN

Il tecnico rossonero al termine del ritiro a Dubai: "Lavoro positivo: al completo possiamo vincere contro chiunque"

© Getty Images Il Milan rientra in Italia dopo il ritiro in Dubai: adesso si entra nell'ultima parte di questa anomala seconda preparazione in vista della ripresa di inizio 2023 che vedrà i rossoneri impegnati alla ripresa del campionato contro la Salernitana, primo di una serie di impegni di un tour de force che tra gennaio e febbraio dirà molto sulla stagione milanista. Nel frattempo Stefano Pioli ha la convinzione di aver lavorato al meglio in questa pausa mondiale: "Sono stati dieci giorni molto importanti dopo la prima ripresa degli allenamenti a Milanello in cui avevamo insistito un po' di più sul volume del lavoro" ha raccontato il tecnico campione d'Italia in un'intervista a Sky Sport. "Questo periodo qui assieme ci ha anche permesso di passare più tempo assieme in gruppo e di focalizzarci su lavori più specifici, su situazioni di gioco che abbiamo provato per ripartire ancora più pronti, abbiamo giocato partite difficili che ci hanno aiutato e ci aiuteranno a crescere e capire dove concentrarci. Un ritiro molto utile per ripartire con ancora più forza, convinzione e fiducia. I ragazzi hanno lavorato con grandissima disponibilità e voglia, per alzare il nostro livello e la nostra consapevolezza".

La pausa per i Mondiali in Qatar è stato un qualcosa di inedito che lascia inevitabilmente degli interrogativi: "E' stata una preparazione simile a quella dell'estate sotto alcuni punti di vista ma ovviamente diversa per altri. I giocatori non hanno staccato per 40 giorni come in estate, così la ripresa è stata un po' più immediata. Abbiamo già lavorato su ritmi e intensità diverse: adesso torniamo a Milanello per prepararci al meglio per gli impegni di gennaio e febbraio, otto settimane per una stagione importante in cui sono racchiusi tanti obiettivi. Rimango assolutamente convinto della qualità della mia squadra, dei miei giocatori, siamo forti e competitivi per vincere ogni partita, sapendo che il livello si è alzato, che i nostri competitor sono forti, il Napoli soprattutto sta dimostrando di avere una qualità incredibile, è chiaro che se manterrà questo ritmo farà più di cento punti e allora bisognerà solo fargli i complimenti".

Ripartire in campionato, pensando anche al mercato di gennaio? Tema su cui Pioli glissa. O meglio, il tecnico milanista preferisce concentrarsi su ciò di cui già dispone e su cui tanto fa affidamento: "Il nostro mercato di gennaio sarà recuperare tutti i nostri giocatori ma al completo questa squadra ha tutte le qualità, la determinazione, la volontà per giocarsi le proprie carte in tutte le competizioni nelle quali siamo in corsa e in grado di vincere qualcosa. Il nostro obiettivo è vincere, abbiamo quattro competizioni su cui focalizzarci".