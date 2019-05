Milan, Salvini: "Onore a Gattuso, ci mette l'anima"

08/05/2019

I botta e risposta del passato sul Milan sembrano essere superati, nuovo attestato di stima per Gennaro Gattuso firmato Matteo Salvini. Dopo l'invito a cena per fine campionato, il vicepremier (ospite a Matrix su Canale 5) ha spiegato: "Sono un tifoso e condivido la passione di Gattuso. Puoi perdere ma quando i giocatori non ci mettono l'anima, non sudano, non meritano lo stipendio allora mi arrabbio. Onore a Gattuso che ci mette l'anima".