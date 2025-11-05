Milan, Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, amo questo club. Scudetto? Analogie col 2022"

Il belga, che fin qui ha saltato solo una manciata di minuti in campionato, è stato da subito uno degli intoccabili di Allegri: "Quando è finita la stagione scorsa abbiamo saputo che Allegri era il nuovo mister, lui mi ha chiamato e mi ha detto che la sua intenzione era di tenermi in questo gruppo. Vedendo un allenatore così, per me era chiara la decisione di stare qua con lui: avere la fiducia di un allenatore come Allegri è una cosa bella e gli ho subito detto che ero a disposizione".