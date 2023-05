Milan, Pioli cambia abitudini: per la prima volta il ritiro a Milanello

Se 'squadra che vince non si cambia', allora deve valere anche il ragionamento contrario: e infatti Stefano Pioli , prima dell'Euroderby di ritorno contro l'Inter, decide di modificare le abitudini della vigilia del Milan che ha bisogno di recuperare la sconfitta dell'andata cancellando anche i risultati altalenanti delle ultime settimane. I rossoneri dopo l'ultimo allenamento infatti non torneranno nelle rispettive case visto che il ritiro (diversamente dall'andata, quando era facoltativo) sarà obbligatorio e soprattutto si svolgerà a Milanello .

INTER-MILAN, IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA ROSSONERA

Il programma della vigilia del Milan prevede dunque l'allenamento di rifinitura alle 17 a Milanello. I giocatori resteranno a dormire nel centro sportivo, dove martedì pranzeranno e nel pomeriggio partiranno in direzione Milano per lo stadio Meazza, con il calcio d'inizio previsto alle 21 (con diretta su Canale 5 e Sportmediaset.it). Il rituale pre-partita dunque cambia: all'andata, per esempio, il giorno prima del match i giocatori erano rientrati nelle proprie abitazioni per poi ritrovarsi la mattina seguente in hotel a Milano, da dove nel pomeriggio il pullman societario li aveva portati allo stadio.