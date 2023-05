Milan, Leao in gruppo nella rifinitura: pronto per l'Euroderby

verso inter-milan

Il portoghese è pronto a partire titolare, ci saranno anche Krunic e Messias

© Getty Images Rafael Leao ha svolto regolarmente col resto gruppo l'allenamento di rifinitura alla vigilia di Inter-Milan ed è dunque pienamente a disposizione per l'Euroderby di ritorno. Salvo sorprese sarà lui a partire titolare a sinistra e a guidare il tentativo di rimonta della squadra di Pioli. Si sono allenati col resto dei compagni anche Krunic, Florenzi e Messias, sebbene quest'ultimo si sia staccato nel finale per effettuare del lavoro personalizzato. Saelemaekers resta favorito sul brasiliano per agire sulla destra.

La giornata di Leao a Milanello era iniziata presto, verso le 11.15, in largo anticipo rispetto all'orario dell'allenamento, fissato per le 17: la sua presenza era verosimilmente legata a qualche terapia/massaggio da fare per smaltire i postumi dell'infortunio.

Sei giorni fa, senza Leao, le cose sono andate malissimo, con il Milan surclassato dall'Inter nel gioco e nel risultato. Serve una grande impresa, come sanno anche quei 1000 e più tifosi arrivati domenica per incitare e caricare la squadra. Non sono ammesse distrazioni e così Pioli e la squadra si rinchiudono a Milanello per preparare la sfida più importante dell'anno: il ritiro non è più facoltativo come all'andata, ma obbligatorio.

FORMAZIONE E TATTICA - L'assenza di Bennacer regala una maglia da titolare a Saelemaekers, come detto favorito su Messias, con Brahim Diaz trequartista e Giroud unica punta. Krunic ha recuperato dalla borsite al ginocchio destro che lo ha costretto al forfait contro lo Spezia e agirà al fianco di Tonali, mentre in difesa Thiaw è in vantaggio su Kjaer per giocare al fianco dell'intoccabile Tomori.

Il risultato dell'andata non consente ai rossoneri di fare troppi calcoli, ma è ovvio che sarà importante non prendere gol e segnarne uno il primo possibile per mettere pressione all'Inter. Il Milan dovrà fare grande attenzione sulle palle inattive, da dove è nato il primo gol di Dzeko all'andata, e dovrà essere bravo a trovare efficacia sugli esterni. L'asse Theo-Leao può davvero fare la differenza e regalare spunto, velocità e imprevedibilità mancati sei giorni fa. Ai centrocampisti toccherà l'arduo compito di chiudere bene gli spazi ed evitare il più possibile che l'Inter vada in verticale verso le due punte e dovranno anche proteggere e aiutare i due centrali quando sarà l'Inter ad attaccare.

