Milan, tolto il giorno di riposo dopo la sconfitta contro il PSV

decisione condivisa

La decisione di Pioli condivisa da squadra e dirigenza: al lavoro per preparare al meglio la sfida contro la Salernitana del 4 gennaio

© twitter PSV Va bene che era un'amichevole ma il Milan ha deciso di non archiviare la sconfitta contro il PSV Eindhoven come episodio da imputare al clima di fine 2022 che era nell'aria: dopo lo 0-3 di Eindhoven, Stefano Pioli ha deciso di revocare il giorno di riposo che era stato concesso alla squadra per festeggiare l'ultimo dell'anno e la squadra - d'accordo con la decisione, così come la dirigenza - si è quindi ritrovata a lavorare anche il 31 dicembre.

Un segnale di serietà da parte del gruppo dopo un finale di stagione - contraddistinto dai test senza i giocatori impegnati al Mondiale - che ha visto solamente una vittoria, 3-2 contro il Lumezzane tra l'altro in rimonta, e ben tre sconfitte: 1-2 contro l'Arsenal, 1-4 contro il Liverpool e il match di ieri. Allenamento mattutino a Milanello dunque, con la squadra rimasta anche per il pranzo seguito dal rompete le righe in vista dei festeggiamenti per la fine del 2022.

C'è da preparare la trasferta contro la Salernitana del 4 gennaio, torna il campionato e la contemporanea sfida tra Inter e Napoli è un'occasione da non mancare per la rimonta scudetto: solo portando a casa i tre punti dall'Arechi si potrà guardare con serenità il posticipo di San Siro, per un inizio 2023 subito ad alti giri.