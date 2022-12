PSV Eindhoven-Milan 3-0: crollo rossonero, finale di 2022 amaro per Pioli

amichevoli

Il Diavolo sconfitto in amichevole 3-0 in Olanda, Madueke show per i padroni di casa

© Getty Images Nell’amichevole che chiude un trionfale 2022 il Milan di Stefano Pioli perde 3-0 contro il PSV Eindhoven di Ruud van Nistelrooy. Per gli olandesi a segno due volte Noni Madueke (21’, 56’) e Guus Til, che sblocca la partita all’8’. Milan non ancora nella migliore condizione fisica e mentale, privo dei francesi Theo Hernandez, Giroud e naturalmente Maignan. I rossoneri riprenderanno in Serie A il 4 gennaio alle 12.30, a Salerno.

Trasferta amara in Olanda per i campioni d’Italia del Milan che escono con le ossa rotte dal Philips Stadion di Eindhoven. Sonoro ko per 3-0 nell’amichevole contro un PSV piuttosto in forma nonostante la recentissima cessione di Cody Gakpo al Liverpool.

Un primo tempo molto complesso per il club di Via Aldo Rossi che passa una buona mezzora correndo a vuoto e rincorrendo le transizioni offensive dei padroni di casa, soprattutto sulla destra con Madueke. Il vantaggio PSV è siglato da Til all’8’ con un colpo di testa sul cross di Max. A raddoppiare è proprio Madueke con una bella azione personale dalla destra chiusa con un sinistro potente (21’). Tonali e compagni provano a reagire e chiudono la prima frazione di gioco alzando leggermente il ritmo, a provarci è Ante Rebic con un paio di conclusioni non eccezionali.

L’inizio della ripresa è la fotocopia del primo tempo. Parte forte il PSV che trova anche il 3-0. Segna la sua doppietta personale Noni Madueke, ancora col sinistro (questa volta di precisione) dal limite dell’area al 56’. Nove minuti più tardi Pioli cambia praticamente tutta la squadra, con l’ingresso in campo, tra gli altri, di Rafael Leao. Brutta chiusura di anno per il Milan che tra meno di cinque giorni riprenderà la rincorsa al Napoli in campionato, nel lunch match delle 12.30 a Salerno con la Salernitana il 4 gennaio.