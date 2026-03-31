VERSO NAPOLI-MILAN

Milan, riecco Leao: domani a Milano con il Napoli nel mirino

Il portoghese è atteso a Milanello: proverà a esserci al Maradona... Allegri permettendo

31 Mar 2026 - 09:33
videovideo

Servirebbe il Leao di un paio di stagioni fa, quello che il Napoli lo ha già fatto a pezzi con accelerazioni, gol e assist. Ma il tempo passa, il ruolo è cambiato e, soprattutto, quel Leao lì non si vede da un pezzo. Eppure serve come il pane in una sfida che può tenere vivo il sogno scudetto del Milan e di Allegri. Già, Allegri. Rafa si è messo nelle mani del preparatore Francisco Martins, ha lavorato duramente in palestra e domani tornerà a Milano per provare a ritrovare una condizione decente ed essere a disposizione per la trasferta di lunedì a Napoli. A Milanello lo aspettano a braccia aperte e con una certa curiosità: lo staff medico del Milan è stato in contatto costante con Rafa per capire quale sia effettivamente la sua condizione, ma certamente lo testeranno nei prossimi giorni e capiranno insieme a lui e ad Allegri, appunto, se convocarlo per il Maradona o aspettare ancora una settimana.

La sensazione, oggi, è che Leao possa e voglia esserci ma anche che Allegri potrebbe scegliere di non forzare e riaffidarsi alla coppia Pulisic-Fullkrug. In fondo la partita richiederà ripartenze alla Leao (o alla Pulisic) ma anche un uomo in grado di tenere su palloni difficili e far salire la squadra. Un Fullkrug, appunto, sempre che non torni il tempo di Nkunku, e non è una opzione da escludere. Quindi, a meno che Rafa non dimostri di essere perfettamente recuperato, è probabile che al Maradona possa partire dalla panchina per subentrare, alla bisogna, in corsa. Il resto della formazione è scontato: dietro ci saranno Tomori, De Winter e Pavlovic. Saelemaekers e Bartesaghi saranno gli esterni, Fofana e Rabiot, con si diceva una volta, gli interni ai fianchi di Modric. Davanti Pulisic con uno tra Fullkrug e Nkunku. Gimenez partirà dalla panchina. 

Poi, certo, il finale di campionato di Leao dovrà essere all'altezza. E non solo per il Milan, che ne ha un gran bisogno, ma anche per il Portogallo e il Mondiale che verrà. Perché anche per Rafa è arrivato il momento di diventare grande. 

leao
napoli-milan

Ultimi video

01:03
DICH DONNARUMMA SU RESPONSABILITA' PER SITO 30/3 DICH

Donnarumma e la Bosnia: "Qui serve un'Italia di duri, noi siamo pronti"

01:02
DICH MONTELLA PRE GARA MONDIALE DICH

Turchia, Montella: "C'è tanta pressione, ma vogliamo il Mondiale"

02:59
SRV RULLO L'ITALIA CHIAMO' - PRE BOSNIA 30/3 (MUSICATO)

L'Italia "chiamò" il Mondiale: azzurri tra sogno e incubo

02:39
SRV RULLO ITALIA VIGILIA BOSNIA CON GATTUSO 30/3

Italia, tutto in una notte: le parole e le scelte di Gattuso

02:27
SRV RULLO DZEKO CARICA LA BOSNIA PRE ITALIA 30/3 (MUSICATO) SRV

Dzeko carica la Bosnia: "Non è più l'Italia di una volta"

01:37
SRV RULLO BOSNIA VIGILIA ITALIA ATMOSFERA-CLIMA-TIFOSI 30/3 SRV

Ambiente e tifosi: scopriamo come la Bosnia aspetta l'Italia

01:16
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" GESTIONE CASO LUKAKU 30/3 SRV

Callegari non mette 'Like' al caso Lukaku: "Ci perdono tutti, giocatore e club"

01:38
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" IL SOGNO AZZURRO PRE BOSNIA 30/3 SRV

Callegari mette 'Like' a Pio Esposito e Tonali: "Mi affido alla loro positività"

00:59
DICH RULLO BARBAREZ SU AUTOBUS PRE ITALIA 30/3 SRV

Il Ct della Bosnia Barbarez lancia la sfida all'Italia: "Parcheggeremo l'autobus…"

01:25
DICH DONNARUMMA PRE BOSNIA SU IMPORTANZA PARTITA PER SITO 30/3 DICH

Donnarumma: "La sento molto, tra le partite più importanti della mia vita"

02:09
DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU GRUPPO PER SITO 30/3 DICH

Gattuso carica l'Italia: "Gruppo davvero speciale, merita questo Mondiale"

01:56
DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU DZEKO PER SITO 30/3 DICH

Gattuso: "Dzeko per me è un amico ed è un uomo davvero speciale"

02:11
DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU BARBAREZ E PULLMAN PER SITO 30/3 DICH

Gattuso e pullman della Bosnia: "Una battuta, stimo il loro ct e lo rispetto molto"

01:07
DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU CAMPO PER SITO 30/3 DICH

Gattuso: "Il campo? Non voglio nessun alibi, sono discorsi per deboli"

00:43
DICH GATTUSO PRE BOSNIA SU SPIRITO PER SITO 30/3 DICH

Gattuso e il sogno Mondiale: "La cosa che conta di più, per me, è il giusto spirito"

01:03
DICH DONNARUMMA SU RESPONSABILITA' PER SITO 30/3 DICH

Donnarumma e la Bosnia: "Qui serve un'Italia di duri, noi siamo pronti"

I più visti di Milan

Milan, è fatta per Kostic. Pellegatti: "Ecco perché è un grande colpo"

 Christian Pulisic

Allarme Milan, Pulisic non è più Capitan America: "Periodo difficile"

Milan, al Maradona servirà un'impresa senza tifosi: la prefettura vieta la trasferta, i dettagli

Rabiot non si allena con la Francia, Deschamps: "Ha preso un colpo al ginocchio"

Sospiro di sollievo per Allegri: allarme rientrato per Rabiot, contro il Napoli ci sarà

Allegri mago anche al casinò: "A Venezia ci fece vincere 10 milioni. E ne diede 2 di mancia al croupier"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:45
Vendita San Siro, perquisizioni Gdf in Comune e M-I s.r.l.
23:42
Tresoldi può giocare per tre nazionali, Italia compresa: cosa succede
23:28
Federcalcio argentina, il presidente accusato di evasione fiscale: andrà a giudizio
23:14
Bosnia-Italia, l'incredibile dato: solo in due hanno già giocato un Mondiale
23:03
Germania ok in amichevole, battuto 2-1 il Ghana