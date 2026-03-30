Federcalcio argentina, il presidente accusato di evasione fiscale: andrà a giudizio

Nel giudizio del giudice Diego Amarante si afferma che Tapia avrebbe "agito intenzionalmente nei fatti a lui attribuiti (l'evasione dei 19 miliardi) e che il suo coinvolgimento deve essere classificato come dolo". L'Afa e il presidente Tapia - indagato anche in un'altra inchiesta su riciclaggio e malversazione di fondi - hanno respinto fino ad oggi tali accuse sostenendo che il procedimento è parte di una manovra politica orchestrata dal presidente Javier Milei con l'obiettivo di trasformare il calcio argentino attualmente basato su un modello costituito da società calcistiche senza scopo di lucro in un sistema di società private.