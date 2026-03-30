Germania ok in amichevole, battuto 2-1 il Ghana

30 Mar 2026 - 23:03

La Germania ha battuto 2-1 il Ghana a Stoccarda in una amichevole di preparazione ai Mondiali Usa-Messico-Canada 2026. I tedeschi sono passati in vantaggio con Haverts su rigore al 48' del primo tempo. Gli africani hanno pareggiato grazie a Fatawu al 25' della ripresa. Nel finale il gol vittoria di Undav al 43' della seconda frazione. Il Ghana, primo nel suo girone di qualificazione alla Coppa del Mondo, ha perso la sua quarta amichevole consecutiva dopo quelle con il Giappone (0-2), la Corea del Sud (0-1) e l'Austria (1-5).

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