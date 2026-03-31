Vendita San Siro, perquisizioni Gdf in Comune e M-I s.r.l.

31 Mar 2026 - 09:45

La Gdf di Milano sta eseguendo un decreto di perquisizione locale, con contestuale sequestro probatorio, nei confronti di 9 indagati, di un soggetto terzo persona fisica non indagato e dei locali della società concessionaria dello stadio 'G. Meazza' di Milano, la M-I s.r.l. di Milan e Inter. Le indagini, delegate dalla locale A.G., riguardano la compravendita del compendio immobiliare della grande funzione urbana (G.F.U.) 'San Siro', comprensivo dello Stadio 'G. Meazza', conclusa con l'aggiudicazione ai due club meneghini Inter e Milan. 

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