Il Milan ricorda Marco Simoncelli nel giorno dell'anniversario della morte

Il Milan omaggia Marco Simoncelli, grande tifoso rossonero, morto il 23 ottobre 2011. Il post su X: "Uno spirito che vive oltre la pista"di Redazione
Oggi, 23 ottobre 2025, il Milan ha ricordato Marco Simoncelli, il pilota MotoGP scomparso tragicamente proprio oggi, 14 anni fa, sul circuito di Sepang. Con un post su X, il club rossonero ha celebrato "il Sic", appassionato tifoso del Milan, mantenendo viva la sua memoria.
L'account ufficiale del Milan ha pubblicato: "A spirit that lives on beyond the track. We remember Marco Simoncelli today. Ciao Sic... (Uno spirito che vive oltre la pista. Ricordiamo oggi Marco Simoncelli. Ciao Sic... )", accompagnato da un'immagine evocativa. Il post ha raccolto centinaia di like. Simoncelli, nato a Cattolica nel 1987, era un tifoso sfegatato del Diavolo.
Marco "Super Sic" Simoncelli era un talento puro del motociclismo: campione del mondo 250cc nel 2008, approdato in MotoGP nel 2010 con la Honda. La sua carriera, segnata da un sorriso contagioso e una guida aggressiva, si interruppe il 23 ottobre 2011 in un incidente fatale. Oltre alle vittorie, il Sic è ricordato per il suo carisma: un ragazzo umile, legato alla famiglia e agli amici, che portava la bandiera italiana con orgoglio.