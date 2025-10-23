Il Milan ricorda Marco Simoncelli nel giorno dell'anniversario della morte

Marco "Super Sic" Simoncelli era un talento puro del motociclismo: campione del mondo 250cc nel 2008, approdato in MotoGP nel 2010 con la Honda. La sua carriera, segnata da un sorriso contagioso e una guida aggressiva, si interruppe il 23 ottobre 2011 in un incidente fatale. Oltre alle vittorie, il Sic è ricordato per il suo carisma: un ragazzo umile, legato alla famiglia e agli amici, che portava la bandiera italiana con orgoglio.