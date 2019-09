Milan, Rebic corre verso il derby: il croato mette l'Inter nel mirino

E' una questione di tempo, di tempo che passerà per vedere concretamente - toccare con mano avrebbe detto Gattuso - i movimenti e gli schemi del nuovo Milan di Giampaolo ma, anche, per poter trovare tra i titolari gli ultimi arrivati. Da Ante Rebic, in questi giorni impegnato con la nazionale croata nelle gare di qualificazione a Euro 2020, fino a Theo Hernandez, solo adesso riaggregato al gruppo dopo l'infortunio di metà agosto. Non è un dettaglio, perché di tempo, in fondo, non ce n'è. Non solo perché perdere terreno nei confronti delle presumibili avversarie nella corsa Champions potrebbe essere pericoloso ma anche, se non soprattutto, perché dopo la trasferta di Verona, i rossoneri sono attesi già e subito dal derby contro la lanciatissima Inter di Antonio Conte. Il nuovo che avanza dentro la necessità di rinnovare effettivamente il look del Diavolo.