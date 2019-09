Il Milan ritrova Hernandez: si allenerà con il gruppo

IL RIENTRO

La lesione ai legamenti della caviglia destra è alle spalle, ora per Theo Hernandez è tempo di prendersi la fascia sinistra del Milan. Acquistato in estate per 20 milioni di euro dal Real Madrid, l'esterno francese ha dovuto subito fermarsi per il problema riscontrato in estate. Ora è pronto per rientrare in gruppo ed allenarsi con i compagni a Milanello, tornando a disposizione di Giampaolo già dalla delicata trasferta di Verona. Milan al lavoro a Milanello durante la sosta









































































Ultime gallery Vedi tutte

Difficile ipotizzare un'immediata maglia da titolare vista la lunga assenza e la preparazione estiva interrotta proprio all'inizio, ma nel corso delle settimane Hernandez proverà a prendersi in pianta stabile il posto da terzino sinistro per ora occupato da Ricardo Rodriguez. Nelle prime uscite in amichevole del resto si era segnalato tra i più positivi e non solo per il gol al debutto contro il Novara.