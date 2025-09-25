Logo SportMediaset
IL RIENTRO

Il Milan ritrova Leao per il Napoli: allenamento in gruppo, partirà dalla panchina

Il numero 10 rossonero ha saltato le prime quattro giornate per una elongazione al soleo

25 Set 2025 - 13:59
1 di 7
© X
© X
© X

© X

© X

Dopo tre vittorie consecutive in campionato e una in Coppa Italia senza subire gol, il Milan di Allegri si appresta al primo grande esame stagionale. A San Siro per la quinta giornata di Serie A arriva il Napoli campione d'Italia e capolista. Per l'occasione il tecnico rossonero dovrebbe poter contare per la prima volta in questo torneo su Rafael Leao: il portoghese sembra aver recuperato dall'elongazione al soleo che lo ha costretto a saltare le prime quattro giornate e si è allenato con il resto del gruppo.

Una buona notizia già anticipata dal vice Landucci nel postpartita di Coppa Italia dopo il 3-0 contro il Lecce, ma pur tornando a disposizione Leao non ritroverà subito una maglia da titolare. Il portoghese si accomoderà in panchina pronto a dare il proprio contributo in uno spezzone di partita, probabilmente come Nkunku e lasciando le maglie da titolari alla coppia Pulisic-Gimenez.

