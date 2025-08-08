Milan: Pulisic salta Leeds e Chelsea, attesa per l'esordio di Modric e Jashari

Il Milan volerà oggi per Dublino dove prenderà alla penultima amichevole stagionale in programma contro il Leeds. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 16: c'è grande attesa per vedere in campo Luka Modric e Ardon Jashari, entrambi convocati. Nella lista stilata da Allegri sono presenti tutti i nuovi acquisti mentre c'è da registrare l'assenza di Bondo e Liberali, entrambi per motivi di mercato. Il primo è diretto alla Cremonese, il trequartista invece giocherà col Catanzaro in Serie B.