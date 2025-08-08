Logo SportMediaset
LA TRASFERTA

Milan: Pulisic salta Leeds e Chelsea, attesa per l'esordio di Modric e Jashari

Niente amichevoli per Bondo e Liberali, entrambi vicini all'addio

08 Ago 2025 - 13:35
Rafa Leao: 49,5 milioni
© Getty Images | Rafa Leao: 49,5 milioni
© Getty Images | Rafa Leao: 49,5 milioni

© Getty Images | Rafa Leao: 49,5 milioni

© Getty Images | Rafa Leao: 49,5 milioni

Il Milan volerà oggi per Dublino dove prenderà alla penultima amichevole stagionale in programma contro il Leeds.  Il fischio d'inizio è fissato per le ore 16: c'è grande attesa per vedere in campo Luka Modric e Ardon Jashari, entrambi convocati. Nella lista stilata da Allegri sono presenti tutti i nuovi acquisti mentre c'è da registrare l'assenza di Bondo e Liberali, entrambi per motivi di mercato. Il primo è diretto alla Cremonese, il trequartista invece giocherà col Catanzaro in Serie B.

Chi resterà a Milanello è Christian Pulisic che non ha ancora smaltito il problema alla caviglia accusato nell'amichevole giocata e vinta con il Liverpool in terra asiatica. L'americano quindi salterà anche l'ultimo test calendarizzato per domenica (ore 16) a Stamford Bridge al cospetto del Chelsea di Maresca. Due amichevoli ravvicinate quindi per i rossoneri: è plausibile immaginare che Allegri schiererà due formazioni differenti per concedere minutaggio a tutti i convocati.

Il primo appuntamento ufficiale della stagione sarà con il Bari nei tredicesimi di Coppa Italia (gara in diretta sui canali Mediaset che detiene in esclusiva i diritti per la trasmissione della competizione), sei giorni prima dell'esordio in campionato al cospetto della Cremonese, sempre a San Siro. Prima della sosta invece, la trasferta in quel di Lecce: appuntamento per il 29 agosto alle ore 20,45.

