Sirene estere per Calabria: può ritrovare Giroud al Lille. E spunta la pista greca

L'ultima mossa dell'esterno 1996 è stato il cambio dell'entourage, con il 28enne che ha scelto la CAA BASE, tra le cui fila spicca il noto procuratore Paolo Busardò, per farsi rappresentare. Davide non vuole restare fermo e sta valutando anche proposte dall'estero: il Lille e il Panathinaikos hanno mostrato un forte interesse per lui. Nei prossimi giorni sono attese novità. In Francia ritroverebbe Olivier Giroud: con l'attaccante francese il terzino ha condiviso la vittoria dello scudetto col Milan nella stagione 2021-2022.