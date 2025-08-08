Logo SportMediaset
SVINCOLATO DI LUSSO

Sirene estere per Calabria: può ritrovare Giroud al Lille. E spunta la pista greca

Il 28enne, ancora svincolato, ha cambiato agenzia di rappresentanza   

08 Ago 2025 - 13:00
© Getty Images | Davide Calabria
C'è anche Davide Calabria tra gli svincolati di lusso in questo mercato estivo. Dopo aver lasciato il Milan lo scorso gennaio per raggiungere il Bologna, il terzino destro ha alzato al cielo la Coppa Italia con i felsinei per poi salutare. Non è arrivato un nuovo contratto, complice anche le richieste di un ingaggio non inferiore ai 2 milioni di euro. Stipendio non proprio alla portata di tutti in Serie A.

L'ultima mossa dell'esterno 1996 è stato il cambio dell'entourage, con il 28enne che ha scelto la CAA BASE, tra le cui fila spicca il noto procuratore Paolo Busardò, per farsi rappresentare. Davide non vuole restare fermo e sta valutando anche proposte dall'estero: il Lille e il Panathinaikos hanno mostrato un forte interesse per lui. Nei prossimi giorni sono attese novità. In Francia ritroverebbe Olivier Giroud: con l'attaccante francese il terzino ha condiviso la vittoria dello scudetto col Milan nella stagione 2021-2022.

