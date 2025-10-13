Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
I NUMERI

Bilancio Milan: terza chiusura positiva consecutiva, ricavi record nel 2025

Con un patrimonio netto di 199 milioni di euro il club rossonero può affrontare una stagione senza Europa

13 Ott 2025 - 18:05

Per la terza stagione consecutiva il Consiglio di Amministrazione del Milan ha chiuso un bilancio con risultato netto positivo. Il club rossonero ha chiuso l'esercizio al 30 giugno 2025 con il nuovo record assoluto di ricavi raggiungendo - come riporta Calcio e Finanza - i 495 milioni di euro (+10%) e con un utile di 3 milioni di euro. Risultati raggiunti grazie alle entrate della nuova Champions League e alle plusvalenze generate dalle cessioni di Reijnders al Manchester City e Pierre Kalulu alla Juventus.

Dopo il terzo bilancio consecutivo chiuso in positivo ora il patrimonio netto del Milan è pari a 199 milioni di euro a conferma del progetto sportivo che sta riuscendo a coniugare una solidità finanziaria e gestionale. Grazie a questo tesoretto, infatti, il club rossonero riuscirà ad assorbire l'impatto negativo di una stagione senza introiti da coppe europee come quella in corso che si chiuderà al 30 giugno 2026.

Il Milan continua a rafforzare la propria strategia di crescita, sia sul piano sportivo sia su quello degli investimenti. Negli ultimi due esercizi il club ha destinato oltre 250 milioni di euro lordi all’acquisto di calciatori, con l’obiettivo di costruire una base solida per il successo futuro. Una politica coerente con la filosofia di RedBird Capital, che ha scelto di reinvestire ogni euro generato all’interno della società: dalla prima squadra al settore giovanile, fino alle infrastrutture.

La stagione 2024/25 ha segnato inoltre il debutto di Milan Futuro, la seconda squadra rossonera nata per accompagnare i giovani talenti nel percorso di crescita professionale. Nonostante la retrocessione in Serie D, il progetto prosegue con determinazione, nella convinzione che formare e far maturare nuovi calciatori sia un investimento strategico per il futuro del club.

Nei prossimi mesi, l’attenzione della società sarà puntata sul nuovo stadio, pilastro fondamentale della strategia a lungo termine. La recente approvazione da parte del Comune di Milano della delibera che autorizza l’acquisizione di San Siro e delle aree circostanti da parte di Milan e Inter rappresenta un passaggio storico per entrambi i club e per la città.

Parallelamente, il Milan non abbandonerà il progetto di San Donato, sul quale ha già investito 40 milioni di euro. L’obiettivo è continuare a valorizzare l’area, contribuendo alla sua riqualificazione in collaborazione con le istituzioni locali e la comunità del territorio.

milan

Ultimi video

01:29
Napoli, portieri volanti

Napoli, portieri volanti

02:01
SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

01:52
SRV RULLO ATTESA INTER, TRA THURAM E LAUTARO 13/10 SRV

Inter, gli scherzi di Thuram: una pausa con il sorriso

01:33
SRV RULLO JUVE, PROBLEMA BREMER 13/10 SRV

Juve, maledizione Bremer: si opera al ginocchio

00:59
DICH SAVIOLA SU LAUTARO MARTINEZ 13/10 SRV

Saviola: "Lautaro è l'attaccante più forte del mondo"

00:36
DICH GATTUSO PRE ISRAELE PER LATE NEWS 13/10 DICH EDL EDL

Gattuso: "Playoff da conquistare. Non dobbiamo sbagliare"

00:51
DICH GATTUSO PRE ISRAELE SU ....10/10 DICH

Gattuso: "Le immagini della pace a Gaza? Emozionante"

00:56
DICH MANCINI PRE ISRAELE 10/10 DICH

Mancini: "Per noi saranno tutte finali, ma meno errori"

01:37
SRV RULLO MILAN, IL RITORNO DI LEAO

Milan, la voglia di Leao: al lavoro a Milanello per tornare al top

01:17
Leali al Genoa è di casa

Leali al Genoa è di casa

01:28
Balotelli si racconta

Balotelli si racconta

01:31
Svilar, numeri da record

Svilar, numeri da record

01:13
Pioli si gioca tutto

Pioli si gioca tutto

01:25
Milan, nuove emergenze

Milan, nuove emergenze

01:31
Zidane non ha dimenticato

Zidane non ha dimenticato

01:29
Napoli, portieri volanti

Napoli, portieri volanti

I più visti di Milan

Milan in ansia per Rabiot. Leao non si allena col Portogallo e torna a casa

Pulisic recuperato, ma si fermano Estupinan e Saelemaekers: Fiorentina a rischio

Il Milan perde le ali: lo stop di Saelemaekers e la grande lacuna di mercato

Maignan: "Pronti a dare tutto"

Maignan sta con Rabiot: "Milan-Como a Perth? Non capisco, perdiamo una gara in casa"

Ibrahimovic: "Modric è il calcio, mi avrebbe allungato la carriera. Allegri è un vincente, Camarda il futuro"

Bilancio Milan: terza chiusura positiva consecutiva, ricavi record nel 2025

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:18
Spagna, Tebas: "Mondiali in inverno? Spero resti solo un'idea"
18:11
Inter, senti Zielinski: "Farò di tutto per avere più chance"
17:30
Lazio: c'è lesione per Castellanos, oltre un mese di stop
17:25
Milan, confermata la lesione al flessore per Saelemaekers
17:20
Como, lesione al bicipite femorale per Addai