Bilancio Milan: terza chiusura positiva consecutiva, ricavi record nel 2025

Per la terza stagione consecutiva il Consiglio di Amministrazione del Milan ha chiuso un bilancio con risultato netto positivo. Il club rossonero ha chiuso l'esercizio al 30 giugno 2025 con il nuovo record assoluto di ricavi raggiungendo - come riporta Calcio e Finanza - i 495 milioni di euro (+10%) e con un utile di 3 milioni di euro. Risultati raggiunti grazie alle entrate della nuova Champions League e alle plusvalenze generate dalle cessioni di Reijnders al Manchester City e Pierre Kalulu alla Juventus.