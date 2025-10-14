L'archistar lord Foster svela i primi dettagli sul nuovo Meazza: "Storia sarà rispettata"

Uno dei responsabili dei due studi scelti per la progettazione ha parlato di come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan: "Sfida eccitante"
Innovare ma con un occhio alla storia di San Siro. È questo il primo indizio sul nuovo stadio che sorgerà accanto al Meazza lanciato da uno dei due archittetti scelti da Inter e Milan per progettare il nuovo tempio del calcio meneghino, lord Norman Foster: "Siamo all'inzio di un viaggio che dovrà rispettare l'eredità di questo stadio storico ma anche creare qualcosa di nuovo", le parole dell'archistar a margine della quarta edizione di Next Design Perspectives alla Triennale di Milano, evento annuale dedicato alle tendenze che stanno definendo il futuro della creatività e del design a livello globale, a proposito del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan affidato da Oaktree e RedBird al suo studio, Foster + Partners, e a Manica.
"È un progetto straordinario. Due squadre, due proprietari, la città e un'eccezionale struttura iconica. Ma il periodo storico ci dice che inevitabilmente c'è bisogno di un nuovo stadio. Tutti hanno un forte interesse per questo, e anche i tifosi".ha aggiunto Foster.
Ieri lord Foster e David Manica hanno incontrato a Palazzo Marino il sindaco Sala per un confronto di circa mezz'ora. "Questo è l'inizio di un viaggio, che può rispettare quella eredità ma creare qualcosa di nuovo. Così che i ricordi di una storia, che inizia nel 1926 e va avanti attraverso gli anni '50, '80 e '90, possano rimanere. Penso che sia una sfida eccitante e San Siro è un simbolo molto potente che dovrebbe essere rispettato", ha aggiunto.