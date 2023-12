Milan: Pobega operato al tendine retto femorale sinistro, starà fuori quattro mesi

© Getty Images

È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico cui si è sottoposto il centrocampista del Milan Tommaso Pobega per la riparazione del tendine retto femorale sinistro. L'operazione è stata eseguita oggi in Finlandia dal chirurgo Lasse Lempainen, alla presenza del medico rossonero Dario Donato. Il giocatore, che si è infortunato domenica nella sfida vinta 3-0 contro il Monza, resterà fuori quattro mesi. A questo punto il Milan potrebbe intervenire sul mercato, tenendo conto che Bennacer è stato preconvocato dall'Algeria per la Coppa d’Africa, che si giocherà dal 13 gennaio all'11 febbraio e Krunic è sul piede di partenza.