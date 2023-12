Milan, Pioli: "Ibra con noi a Salerno. A gennaio interverremo sul mercato"

VERSO SALERNITANA-MILAN

Il tecnico rossonero presenta la sfida dell'Arechi contro il grande ex Pippo Inzaghi: "Bennacer in campo dal 1'. Siamo in emergenza"

© Getty Images Vigilia di campionato per il Milan, che domani sera affronta all'Arechi la Salernitana ultima in classifica. Con la squadra anche Zlatan Ibrahimovic. "È il solito Zlatan. Si sta approcciando a un ruolo diverso, è molto curioso e motivato - ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa - Domani sarà con noi a Salerno. È un valore aggiunto per me e per il club. Ha grande esperienza, è il simbolo di chi sfida le sfide". Sul mercato: "Il club sa le mie richieste ed è disposto a intervenire a gennaio. Non so la tempistica, se già all'inizio". Sulla formazione: "Bennacer gioca dal 1'. Krunic? In questo momento c'è qualcuno che sta meglio di lui".

LA CONFERENZA DI PIOLI

Come è stato l'impatto di Ibra? Come lo avete visto in questa nuova veste?

"È il solito Zlatan. Si sta approcciando a un ruolo diverso, è molto curioso e motivato. È stata una giornata interessante".

Domani Ibra sarà a Salerno?

"Sì, domani ci sarà. È un valore aggiunto per me e per il club. Ha grande esperienza, è il simbolo di chi sfida le sfide".

La possibilità della Superlega.

"Non ho dati che mi permettono di esprimere un giudizio più profondo".

Situazione infortuni.

"Non faccio il bollettino medico, ma è certo che siamo in emergenza. Gli ultimi infortuni sono stati di dinamica strana. Tornare alla normalità è il nostro obiettivo".

Bennacer è pronto per giocare 60-70 minuti?

"Spero che abbia più minutaggio. Sta bene. Giocherà dall'inizio e starà in campo fino a quando avrà energie".

Dal secondo tempo col Newcastle è nata una nuova stagione del Milan?

"Dipende dal risultato di domani con la Salernitana. Stiamo cercando di trovare la giusta continuità. Domani è importante, conosciamo le loro caratteristiche e i nostri punti di forza".

Domani confermerà la difesa a tre?

"La Salernitana cambia modo di attaccare. Ci metteremo in campo nel modo più adatto".

Bennacer e la Coppa d'Africa.

"Credo che abbia già risposto lui in modo corretto. Non è lui che decide il calendario. Se verrà convocato e lui accetterà la convocazione partirà per la Coppa d'Africa. Così come Chukwueze. Troveremo altre soluzioni".

Mercato di gennaio.

"Il club sa le mie richieste ed è disposto a intervenire a gennaio. Non so la tempistica, se già all'inizio".

Siete soddisfatti della vostra stagione?

"Non possiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora, ma possiamo rendere migliore di quello che è stata finora".

Esattamente 30 anni fa lo ha marcato in Serie B. Cosa pensa di Pippo Inzaghi?

"Al Milan ha dato tanto, è nel cuore dei tifosi. Fa l'allenatore da un po', capitano dei momenti difficile. Gli faccio un in bocca al lupo, anche se domani saremo rivali".

Quanto sarebbe importante per Leao trovare il gol?

"Importantissimo per il Milan e per lui. Veniva da 3-4 settimane di stop e non poteva essere al massimo della forma. L'ho visto bene in questi giorni. Mi auguro che domani sia al top".

Come mai sta giocando poco Krunic?

"In questo momento c'è qualcuno che sta meglio di lui".