Milan-Pisa, oggi giornata decisiva per Nkunku e Loftus-Cheek

L’attaccante francese sta recuperando da un problema al dito del piede, l’inglese è in dubbio per un affaticamentodi Redazione
Il Milan non gioca le coppe europee, ma la lista degli infortunati in casa rossonera è comunque piuttosto lunga e per provare a sfruttare l'assist del calendario (la prossima giornata si giocano Napoli-Inter e Lazio-Juve, ndr) e allungare in vetta, in vista della sfida di venerdì sera col Pisa Massimiliano Allegri spera di recuperare almeno due pedine: Nkunku e Loftus-Cheek. Entrambi martedì si sono allenati a parte a Milanello, dove oggi proseguirà il lavoro della squadra e il tecnico spera di rivederli in campo con i compagni: sull'attaccante francese arrivato in estate dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus c'è più ottimismo, mentre l'inglese, alle prese con un affaticamento muscolare, è in forte dubbio.
Nkunku ha saltato la partita contro la Fiorentina per un problema al dito del piede rimediato in nazionale, ieri ha proseguito il suo lavoro personalizzato ma con risposte positive e come riferisce La Gazzetta dello Sport adesso sta meglio, il dolore è stato quasi superato e dunque ci sono buone possibilità di vederlo tra i convocati per venerdì. Una notizia che oltre ad Allegri farebbe felice anche Santi Gimenez, perché il fatto di avere un'opzione in più in attacco permetterebbe al tecnico di schierare dal primo minuto il messicano in coppia con Leao (se invece non ce la facesse è probabile che, come contro la Fiorentina, scenderebbe in campo dall'inizio solo il portoghese).
C'è invece più prudenza riguardo le condizioni di Loftus-Cheek, out con la Fiorentina per un affaticamento muscolare. Il suo recupero appare difficile, sarà decisiva la giornata di oggi per capire se l'inglese potrà essere a disposizione almeno per la panchina e dare così ad Allegri la possibilità di dare un po' di riposo a uno dei titolari, che contro il Pisa dovrebbero essere ancora Fofana, Modric e Ricci.
GABBIA CONTRO IL SUO MAESTRO
Matteo Gabbia, diventato un punto fermo e un leader del Milan di Max Allegri, non ha mai nascosto di aver imparato tanto da Raul Albiol durante la sua esperienza in prestito al Villarreal: "Sono cresciuto anche grazie a Raul Albiol, mi ha aiutato e mi ha dato consigli" ripete spesso il centrale rossonero, che ieri ha compiuto 26 anni. Venerdì sera in regalo c'è la sfida col suo maestro.