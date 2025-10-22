Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MILAN

Milan-Pisa, oggi giornata decisiva per Nkunku e Loftus-Cheek

L’attaccante francese sta recuperando da un problema al dito del piede, l’inglese è in dubbio per un affaticamento

di Redazione
22 Ott 2025 - 10:53

Il Milan non gioca le coppe europee, ma la lista degli infortunati in casa rossonera è comunque piuttosto lunga e per provare a sfruttare l'assist del calendario (la prossima giornata si giocano Napoli-Inter e Lazio-Juve, ndr) e allungare in vetta, in vista della sfida di venerdì sera col Pisa Massimiliano Allegri spera di recuperare almeno due pedine: Nkunku e Loftus-Cheek. Entrambi martedì si sono allenati a parte a Milanello, dove oggi proseguirà il lavoro della squadra e il tecnico spera di rivederli in campo con i compagni: sull'attaccante francese arrivato in estate dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus c'è più ottimismo, mentre l'inglese, alle prese con un affaticamento muscolare, è in forte dubbio. 

Leggi anche

Modric: "Champions obiettivo minimo, ho già vinto tutto ma il mio sogno è farlo con il Milan"

Nkunku ha saltato la partita contro la Fiorentina per un problema al dito del piede rimediato in nazionale, ieri ha proseguito il suo lavoro personalizzato ma con risposte positive e come riferisce La Gazzetta dello Sport adesso sta meglio, il dolore è stato quasi superato e dunque ci sono buone possibilità di vederlo tra i convocati per venerdì. Una notizia che oltre ad Allegri farebbe felice anche Santi Gimenez, perché il fatto di avere un'opzione in più in attacco permetterebbe al tecnico di schierare dal primo minuto il messicano in coppia con Leao (se invece non ce la facesse è probabile che, come contro la Fiorentina, scenderebbe in campo dall'inizio solo il portoghese). 

Leggi anche

Gli arbitri rispolverano la prova tv: è guerra ai simulatori

C'è invece più prudenza riguardo le condizioni di Loftus-Cheek, out con la Fiorentina per un affaticamento muscolare. Il suo recupero appare difficile, sarà decisiva la giornata di oggi per capire se l'inglese potrà essere a disposizione almeno per la panchina e dare così ad Allegri la possibilità di dare un po' di riposo a uno dei titolari, che contro il Pisa dovrebbero essere ancora Fofana, Modric e Ricci.

GABBIA CONTRO IL SUO MAESTRO
Matteo Gabbia, diventato un punto fermo e un leader del Milan di Max Allegri, non ha mai nascosto di aver imparato tanto da Raul Albiol durante la sua esperienza in prestito al Villarreal: "Sono cresciuto anche grazie a Raul Albiol, mi ha aiutato e mi ha dato consigli" ripete spesso il centrale rossonero, che ieri ha compiuto 26 anni. Venerdì sera in regalo c'è la sfida col suo maestro. 

milan
nkunku
loftus-cheek
pisa
formazioni

Ultimi video

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

00:35
DICH CONTE "NON PRENDETELI PER IL CULO" DICH

Conte: "I napoletani non vanno presi per il culo"

02:37
DICH CONTE IN CONF. POST PSV 21/10 DICH

Conte: "Non è semplice inserire nove giocatori in un sistema che funzionava"

02:14
DICH CHIVU IN CONF POST UNION 21/10 DICH EDL ok

Chivu: "Non ho fatto molto: ho ascoltato la squadra e l'ho abbracciata"

02:50
DICH DI LORENZO POST PSV 21/10 DICH

Napoli, Di Lorenzo: "Una figuraccia, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato"

03:03
DICH ZIELINSKI IN MIX POST USG 21/10 DICH

Zielinski: "Ci siamo svegliati dopo due-tre schiaffi e abbiamo messo a posto le cose"

00:24
DICH THURAM PRE REAL MADRID DICH

Thuram: "Abbiamo molta fiducia in Tudor"

03:36
MCH VISITA GATTUSO A COLLECCHIO 21/10 MCH

Parma, il ct Gattuso in visita a Collecchio

02:29
DICH JURIC PRE SLAVIA PRAGA DICH

Juric: "Finora partite su buoni livelli, ma dobbiamo essere più cinici"

01:40
DICH DJIMSITI PRE SLAVIA PRAGA DICH

Djimsiti: "In Europa impari anche se perdi 4-0""

02:55
DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

01:13
DICH LUIGI BRUGNARO SINDACO VENEZIA 21/10 DICH

Luigi Brugnaro: "Stadio per tutti e per tutto"

01:11
NUOVO STADIO VENEZIA

Venezia, la posa della prima pietra del nuovo stadio

01:00

Dalla diagnosi di leucemia al campionato svedese: la favola nella favola di mister Torstensson

01:34
Orsolini re dei bomber

Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

I più visti di Milan

Cesari: "Tocco su Gimenez lieve, errore tecnico alla base"

I vertici arbitrali assolvono Marinelli e Abisso. Ma pizzicano Gimenez

Messaggi al campionato? Nessuno, ma la lepre Max non si fa mai riprendere

Scelte obbligate per Allegri, anche Loftus-Cheek out. In panchina quattro giovani

Profilo basso Allegri: "Messaggio al campionato? Nessuno. Avanti con entusiasmo, ma senza esaltarci che è ancora lunga"

Il Milan scopre il leader Gabbia: guida la difesa, "salva" Leao e... chiude il mercato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:02
Napoli, Lang: "Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com'è"
11:21
Mondiale U17, i 21 Azzurrini convocati per il Qatar
10:10
Crotone-Catania, otto daspo per tifosi etnei
09:03
Catanzaro-Palermo, divieto biglietti per tifosi siciliani
08:00
Calcio e solidarietà, Pavoletti incontra i detenuti di Uta