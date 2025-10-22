Milan-Pisa, oggi giornata decisiva per Nkunku e Loftus-Cheek

Nkunku ha saltato la partita contro la Fiorentina per un problema al dito del piede rimediato in nazionale, ieri ha proseguito il suo lavoro personalizzato ma con risposte positive e come riferisce La Gazzetta dello Sport adesso sta meglio, il dolore è stato quasi superato e dunque ci sono buone possibilità di vederlo tra i convocati per venerdì. Una notizia che oltre ad Allegri farebbe felice anche Santi Gimenez, perché il fatto di avere un'opzione in più in attacco permetterebbe al tecnico di schierare dal primo minuto il messicano in coppia con Leao (se invece non ce la facesse è probabile che, come contro la Fiorentina, scenderebbe in campo dall'inizio solo il portoghese).