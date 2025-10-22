Mondiale U17, i 21 Azzurrini convocati per il Qatar

Dopo i test match in Croazia a settembre - due vittorie e un pareggio: 3-0 alla Corea del Sud all'esordio stagionale, 1-0 agli Emirati Arabi Uniti e 0-0 con i padroni di casa - e il doppio confronto amichevole con l'Austria questo mese a Vienna - due sconfitte: 2-1 e 1-0 -, la Nazionale Under 18, semifinalista dell'ultimo Europeo Under 17 in Albania - dove si arrese soltanto ai rigori al Portogallo, poi campione d'Europa -, è pronta a cimentarsi nel Mondiale, in programma dal 3 al 27 novembre in Qatar. Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 21 calciatori: 19 nati nel 2008, tra cui spiccano il portiere del Milan Alessandro Longoni e l'attaccante dell'Empoli Thomas Campaniello, protagonisti dello storico successo all'Europeo di due anni fa a Cipro (Italia-Portogallo 3-0, 5 giugno 2024), e due nati nel 2009: il centravanti della Roma Antonio Arena e l'ala della Juventus Destiny Onoguekhan Elimoghale. La squadra si radunerà lunedì 27 ottobre a Novarello, dove sosterrà cinque sedute di allenamento in tre giorni, prima di partire per Doha giovedì 30 ottobre. L'Italia, inserita nel Gruppo A, esordirà lunedì 3 novembre (ore 18.45 locali/16.45 italiane, diretta su Rai Sport) sul campo 7 dell'Aspire Zone di Doha contro i padroni di casa del Qatar, per poi affrontare la Bolivia giovedì 6 novembre (ore 15.30 locali/13.30 italiane, diretta su Rai Sport) e il Sudafrica domenica 9 novembre (ore 18.45 locali/16.45 italiane, diretta su Rai Sport), rispettivamente sui campi 3 e 9. Si qualificheranno ai sedicesimi di finale, in programma il 14 e il 15 novembre, le prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi, più le otto migliori terze. Gli ottavi e i quarti, invece, sono fissati per il 18 e il 21 novembre, mentre le semifinali sono previste per il 24 novembre. La finale per il 3º posto e la finalissima si disputeranno giovedì 27 novembre, rispettivamente alle ore 15.30 sul campo 7 e alle ore 19 allo Stadio Internazionale Khalifa dell'Aspire Zone di Doha.