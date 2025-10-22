Logo SportMediaset

Calcio

Mondiale U17, i 21 Azzurrini convocati per il Qatar

22 Ott 2025 - 11:21

Dopo i test match in Croazia a settembre - due vittorie e un pareggio: 3-0 alla Corea del Sud all'esordio stagionale, 1-0 agli Emirati Arabi Uniti e 0-0 con i padroni di casa - e il doppio confronto amichevole con l'Austria questo mese a Vienna - due sconfitte: 2-1 e 1-0 -, la Nazionale Under 18, semifinalista dell'ultimo Europeo Under 17 in Albania - dove si arrese soltanto ai rigori al Portogallo, poi campione d'Europa -, è pronta a cimentarsi nel Mondiale, in programma dal 3 al 27 novembre in Qatar. Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 21 calciatori: 19 nati nel 2008, tra cui spiccano il portiere del Milan Alessandro Longoni e l'attaccante dell'Empoli Thomas Campaniello, protagonisti dello storico successo all'Europeo di due anni fa a Cipro (Italia-Portogallo 3-0, 5 giugno 2024), e due nati nel 2009: il centravanti della Roma Antonio Arena e l'ala della Juventus Destiny Onoguekhan Elimoghale. La squadra si radunerà lunedì 27 ottobre a Novarello, dove sosterrà cinque sedute di allenamento in tre giorni, prima di partire per Doha giovedì 30 ottobre. L'Italia, inserita nel Gruppo A, esordirà lunedì 3 novembre (ore 18.45 locali/16.45 italiane, diretta su Rai Sport) sul campo 7 dell'Aspire Zone di Doha contro i padroni di casa del Qatar, per poi affrontare la Bolivia giovedì 6 novembre (ore 15.30 locali/13.30 italiane, diretta su Rai Sport) e il Sudafrica domenica 9 novembre (ore 18.45 locali/16.45 italiane, diretta su Rai Sport), rispettivamente sui campi 3 e 9. Si qualificheranno ai sedicesimi di finale, in programma il 14 e il 15 novembre, le prime due classificate di ciascuno dei dodici gironi, più le otto migliori terze. Gli ottavi e i quarti, invece, sono fissati per il 18 e il 21 novembre, mentre le semifinali sono previste per il 24 novembre. La finale per il 3º posto e la finalissima si disputeranno giovedì 27 novembre, rispettivamente alle ore 15.30 sul campo 7 e alle ore 19 allo Stadio Internazionale Khalifa dell'Aspire Zone di Doha. 

Per gli Azzurrini si tratta della settima partecipazione alla Coppa del Mondo di categoria (1991, 1993, 2005, 2009, 2013, 2019 e 2025), la seconda consecutiva (2019 e 2025). Il miglior piazzamento della storia azzurra nella competizione sono stati i quarti di finale, raggiunti sia nel 2009 in Nigeria dai ragazzi di Pasquale Salerno (Svizzera-Italia 2-1, 8 novembre) sia nel 2019 in Brasile dalla formazione di Carmine Nunziata (Italia-Brasile 0-2, 12 novembre), attuale tecnico della Nazionale Under 20, reduce dall'esperienza al Mondiale disputato in Cile, terminata agli ottavi di finale (Stati Uniti-Italia 3-0, 9 novembre). Questo l'elenco dei convocati: portieri Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus); difensori Borasio Benit (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund); centrocampisti Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta); attaccanti Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).

