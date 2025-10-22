Napoli, Lang: "Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com'è"

La sconfitta contro il PSV Eindhoven ha fatto saltare il banco in casa Napoli con Noa Lang che ha espresso tutta la propria frustrazione nel dopo-partita. Il calciatore olandese ha spiegato la situazione ad alcuni media locali: "Ogni calciatore vuole giocare. Non so cos'altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com'è. Non ho altra scelta - ha sottolineato Lang -. Ci ho parlato una volta, ma ora la partita è più rilevante. Quello che abbiamo fatto è stato scandaloso. Siamo stati semplicemente surclassati".