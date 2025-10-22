Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli, Lang: "Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com'è"

22 Ott 2025 - 12:02
© Getty Images

© Getty Images

La sconfitta contro il PSV Eindhoven ha fatto saltare il banco in casa Napoli con Noa Lang che ha espresso tutta la propria frustrazione nel dopo-partita. Il calciatore olandese ha spiegato la situazione ad alcuni media locali: "Ogni calciatore vuole giocare. Non so cos'altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com'è. Non ho altra scelta - ha sottolineato Lang -. Ci ho parlato una volta, ma ora la partita è più rilevante. Quello che abbiamo fatto è stato scandaloso. Siamo stati semplicemente surclassati". 

Ultimi video

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

00:35
DICH CONTE "NON PRENDETELI PER IL CULO" DICH

Conte: "I napoletani non vanno presi per il culo"

02:37
DICH CONTE IN CONF. POST PSV 21/10 DICH

Conte: "Non è semplice inserire nove giocatori in un sistema che funzionava"

02:14
DICH CHIVU IN CONF POST UNION 21/10 DICH EDL ok

Chivu: "Non ho fatto molto: ho ascoltato la squadra e l'ho abbracciata"

02:50
DICH DI LORENZO POST PSV 21/10 DICH

Napoli, Di Lorenzo: "Una figuraccia, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato"

03:03
DICH ZIELINSKI IN MIX POST USG 21/10 DICH

Zielinski: "Ci siamo svegliati dopo due-tre schiaffi e abbiamo messo a posto le cose"

00:24
DICH THURAM PRE REAL MADRID DICH

Thuram: "Abbiamo molta fiducia in Tudor"

03:36
MCH VISITA GATTUSO A COLLECCHIO 21/10 MCH

Parma, il ct Gattuso in visita a Collecchio

02:29
DICH JURIC PRE SLAVIA PRAGA DICH

Juric: "Finora partite su buoni livelli, ma dobbiamo essere più cinici"

01:40
DICH DJIMSITI PRE SLAVIA PRAGA DICH

Djimsiti: "In Europa impari anche se perdi 4-0""

02:55
DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

01:13
DICH LUIGI BRUGNARO SINDACO VENEZIA 21/10 DICH

Luigi Brugnaro: "Stadio per tutti e per tutto"

01:11
NUOVO STADIO VENEZIA

Venezia, la posa della prima pietra del nuovo stadio

01:00

Dalla diagnosi di leucemia al campionato svedese: la favola nella favola di mister Torstensson

01:34
Orsolini re dei bomber

Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

I più visti di Calcio

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:02
Napoli, Lang: "Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com'è"
11:21
Mondiale U17, i 21 Azzurrini convocati per il Qatar
10:10
Crotone-Catania, otto daspo per tifosi etnei
09:03
Catanzaro-Palermo, divieto biglietti per tifosi siciliani
08:00
Calcio e solidarietà, Pavoletti incontra i detenuti di Uta