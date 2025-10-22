Logo SportMediaset

Calcio

Psg, Luis Enrique: "Abbiamo la stessa fiducia della scorsa stagione"

22 Ott 2025 - 13:31
Dopo la vittoria sul campo del Bayer Leverkusen per 7-2, Luis Enrique ha parlato degli obiettivi di questa stagione. Queste le parole del tecnico del Paris Saint-Germain: "È difficile vedere una squadra che vuole vincere tutto. Ci siamo riusciti l'anno scorso, quest'anno puntiamo a vincere di nuovo tutto. Sarà molto complicato, ma abbiamo la stessa fiducia della passata stagione. Pensiamo che il nostro obiettivo sia reale. Sarà molto difficile perché ci sono quattro o cinque squadre nel nostro campionato allo stesso livello. Ma siamo esigenti e vogliamo continuare su questa strada". 

