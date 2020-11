Milan, Pioli videochiama la squadra al 90': "Ci ha fatto i complimenti"

Stefano Pioli ha festeggiato la vittoria del suo Milan contro la Fiorentina in videochiamata con i suoi giocatori da casa, dove è in isolamento per il coronavirus. Al termine della partita, il team manager Andrea Romeo ha passato lo smartphone con in collegamento l'allenatore ad alcuni dei giocatori, fra cui Franck Kessie e Gianluigi Donnarumma. E poi c'è stata un'altra videochiamata con tutti, nello spogliatoio.