Milan, Pioli sorride verso il derby: Giroud recuperato, solo Kalulu salta l'Inter

Rosa completa a disposizione del tecnico rossonero a eccezione dello squalificato Tomori e dell'infortunato Kalulu

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Stefano Pioli e i tifosi del Milan possono sorridere in vista del derby contro l'Inter dopo aver tremato nel corso della pausa delle nazionali. Olivier Giroud, infatti, è completamente recuperato in vista della stracittadina, col francese che ha svolto l'ultima seduta d'allenamento in gruppo senza avvertire dolori o fastidi alla caviglia sinistra infortunata nel corso del match tra la Francia e l'Irlanda. Segnali incoraggianti e positivi per l'attaccante che, per la prima volta dal rientro dal ritiro Bleus, ha svolto un lavoro completo con i rossoneri anziché personalizzato. Presenti anche Musah e Pulisic, mentre non si è allenato Kalulu, le cui condizioni saranno valutate da specifici esami per cercare di definire l'entità dell'infortunio muscolare.

A poco più di 48 ore dal derby con l'Inter, Stefano Pioli può quindi essere certo della formazione da schierare contro i nerazzurri. Con Giroud recuperato e gli americani Musah e Pulisic rientrati, infatti, l'unica pedina dello scacchiere rossonero a dover essere sostituita è Tomori, squalificato e assente forzato per la stracittadina. Vedi anche Milan Milan, Pulisic: "Sogno un gol nel derby, fiduciosi per lo scudetto"

Una rosa al completo per il tecnico del Diavolo che nel suo 4-3-3, escluse defezioni o sorprese dell'ultimo momento, potrà contare su capitan Calabria in difesa con Thiaw, Kjaer e Theo davanti al collaudato terzetto di centrocampo con Reijnders, Krunic e Loftus-Cheek. In avanti, tolto il dubbio su Giroud, saranno Leao e Pulisic a supportare l'attaccante francese per far male all'Inter e per cercare di riportare ai rossoneri il successo nel derby che manca da più di un anno, dal 3 settembre 2022 alla quinta giornata dello scorso campionato in cui furono proprio Leao e Giroud a regalare il successo per 3-2.