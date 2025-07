Ian Rush: "Non ero al funerale di Diogo Jota per la morte di mio fratello"

Ian Rush, leggenda del Liverpool (660 presenze e 346 gol in 15 stagioni e 21 trofei vinti), non ha partecipato al funerale di Diogo Jota e ha voluto spiegare il motivo su Instagram: "Ero stato invitato a partecipare al funerale di Diogo, ma mio fratello Gerald è morto la settimana scorsa e la notizia è arrivata nel bel mezzo dei preparativi dei suoi funerali. Per me un momento doppiamente difficile e non ce l'ho fatta. Bisogna andare avanti con la vita ma è dura. Diogo non sarà mai dimenticato da tutto il Liverpool".