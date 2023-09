Milan, Pulisic: "Sogno un gol nel derby, fiduciosi per lo scudetto"

Tre partite e due gol in maglia rossonera per Christian Pulisic che ha avuto un grande impatto con il Milan: "Per me è stato amore a prima vista, soprattutto visti i tifosi: mai vista una passione così e San Siro è impressionante". L'esterno americano lancia la sfida all'Inter verso il derby di sabato: "Noi più forti? Sarà l'occasione per scoprirlo. Loro sono forti, difficile giocarci contro: sanno difendere bene e hanno qualità per segnare in contropiede. Ma io sogno di fare un gol, o anche un assist: non vedo l'ora di giocare, così come in Champions. Sono una persona iper competitiva in tutto".