Insigne in Italia: "Voglio riconquistare la maglia della Nazionale"

Dopo la fine della sua avventura al Toronto Fc, Lorenzo Insigne è rientrato in Italia e appena atterrato a Fiumicino ha subito parlato dei suoi progetti futuri tra cui spunta anche l'idea di un ritorno in Nazionale. "Mi sento molto molto bene. Ora mi godrò le vacanze con la mia famiglia, sperando di tornare a giocare al più presto - ha dichiarato l'attaccante a Sky Sport -. I contatti li ha il mio procuratore, io penso solo a fare il mio lavoro e ad essere pronto in caso di chiamate". "La maglia azzurra? Sicuramente quello è uno dei primi obiettivi. E' tanto che non indosso quella maglia e spero di tornare a farlo presto, ma ora devo concentrarmi sulla nuova avventura - ha precisato Lorenzo -. A quel punto, la priorità sarà riconquistare la Nazionale". "Ho sentito Gattuso? C'è un ottimo rapporto con lui, ci sentivamo anche prima che diventasse ct - ha concluso -. L'ho chiamato solo per fargli i complimenti".