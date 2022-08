Milan, Pioli: "Soddisfatto della gara, ci è mancato poco per vincerla"

MILAN

Il tecnico rossonero dopo il pari di Bergamo con l'Atalanta: "Loro hanno fatto solo due tiri in porta, vuol dire che abbiamo fatto bene entrambe le fasi"

© Getty Images Stefano Pioli si dice soddisfatto di quanto messo in campo dal suo Milan a Bergamo contro l'Atalanta, nonostante l'1-1 finale: "Abbiamo concesso poco e abbiamo giocato con spirito - ha detto a Dazn -. Una volta soffrivamo il pressing dell'Atalanta, oggi invece abbiamo palleggiato con facilità. Dovevamo essere meno frenetici nel secondo tempo, ma nel primo era giusto cercare sempre la profondità. Nella ripresa loro si sono messi più bassi e serviva più palleggio e più lucidità. Volevamo vincere, ma abbiamo fatto una buona partita".

L'allenatore rossonero ha poi parlato dei tanti cambi fatti nella ripresa, in particolare in attacco: "Non li ho cambiati per prestazioni insufficienti, ma perché ho giocatori forti. Chi è sceso in campo subito ha fatto bene, giocando 60 minuti a quell'intensità alla seconda di campionato. Messias ha fatto una partita eccellente, Leao ha strappato, anche se vorrei entrasse di più in area. Sono soddisfatto, ma ho voluto cambiare un po' anche le posizioni: Theo largo, le due punte, De Ketelaere trequarti... Abbiamo questa possibilità e ci è mancato poco per vincere la partita. Ci sono state tante piccole possibilità non sfruttate. La prestazione mi è piaciuta e l'Atalanta ha fatto solo due tiri in porta: vuol dire che abbiamo fatto una grande gara in entrambe le fasi".

Pioli si è poi soffermato sull'acquisto principale del mercato estivo rossonero: "Charles è in crescita, mi è piacituo molto. È un ragazzo appena arrivato, deve conoscere i compagni e i compagni devono conoscere lui. Ha una grande capacità di coprire la palla sotto pressione, sono sicuro ci darà una mano".

Infine una battuta sul mercato, sul quale ha preferito glissare: "Io spero che Kjaer non ci metta troppo tempo per riprendere la condizione e che Krunic recuperi, poi siamo al completo".