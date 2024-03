Milan, Pioli: "Potevamo fare di più, al ritorno servirà grande attenzione"

© Getty Images

Stefano Pioli è soddisfatto a metà della vittoria del suo Milan contro lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di Europa League: "Potevamo fare di più, mi aspettavo più ritmo specialmente nella ripresa - le parole del tecnico rossonero a Sky -. Abbiamo dimostrato di essere una squadra solida ed energica, il risultato è comunque buono in vista del ritorno. Abbiamo commesso delle piccole distrazioni in occasione dei due gol, ma più che altro avremmo dovuto creare qualcosina in più. Serviva più velocità e più ritmo, che non siamo riusciti a trovare".