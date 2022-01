Milan, Pioli sfoglia le carte in attacco: Leao, Rebic e Ibrahimovic recuperati

L'anno nuovo ha portato in dono per Stefano Pioli un po' di serenità nel reparto d'attacco. Rafael Leao, Rebic e Ibrahimovic sono a disposizione del tecnico del Milan per la prima sfida del 2022 in casa contro la Roma. Tutti si sono allenati regolarmente con il gruppo dopo che negli ultimi giorni a Milanello erano stati aggregati solo per determinati esercizi. A questi va aggiunto Giroud. Resta indisponibile Pellegri.